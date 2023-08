Saison des champignons – L’amanite des Césars débarque en Suisse Les fortes chaleurs favorisent en Suisse le développement des espèces de champignons habituées au climat méditerranéen. L’amanite des Césars est l’une d’entre elles. Mathilde Schott

Connue pour être de couleur orange, l’amanite des Césars, ou oronge vraie, fait partie des champignons difficiles à trouver en Suisse. Cette espèce apprécie particulièrement les conditions méditerranéennes et fructifie lors des périodes de grandes chaleurs. Robert Thalmann est contrôleur de champignons au Service de la consommation et des affaires vétérinaires à Genève. Il a trouvé ses premiers exemplaires il y a environ huit ans. Aujourd’hui, il en déniche de plus en plus. Il déclare: «L’amanite des Césars est l’une des espèces qui commencent à pousser en Suisse à cause du changement climatique. On n’est pas dans un climat méditerranéen, mais les températures sont élevées.»