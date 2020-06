Gros plan sur Servette – «L’alpiniste regarde le sommet, pas en bas» Alain Geiger parle de la reprise, des ambitions, des circonstances aussi. Tour de l’horizon grenat. Daniel Visentini

Alain Geiger observe Gaël Ondoua. Servette se prépare pour la reprise en ne négligeant aucun détail. Eric Lafargue

Les consignes sont strictes. Ne pas s’approcher des joueurs. Les saluer de loin, longer les terrains vers quelques tables prévues et s’installer en face d’une chaise vide volontairement reculée. Alain Geiger arrive, il a le sourire de ceux qui ont retrouvé la maison, même si tout a changé. Au centre sportif de Balexert, la première équipe du Servette FC est plus que jamais lancée dans sa préparation pour la reprise. Les stades seront peut-être vides, mais les Grenat sont tous pleins d’envie. Plus de trois mois qu’ils piaffent d’impatience.