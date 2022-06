Face à l’urgence climatique – L’Allemagne va mettre le turbo sur les éoliennes La loi qui doit être entérinée ce mercredi limite les possibilités de recours. Le ministre écologiste de l’Économie parle de «sécurité nationale». Christophe Bourdoiseau - Berlin

Un parc éolien dans le nord est de l’Allemagne (Frise orientale). La distance avec les maisons pourra être réduite. AFP

On arrête de discutailler et on élimine la paperasse! Face à l’urgence climatique et la dépendance au gaz russe, l’écologiste Robert Habeck veut réduire au minimum les procédures administratives et simplifier une législation trop coercitive pour encourager les investissements dans la construction d’éoliennes onshore.