Terrorisme – L’Allemagne va extrader un Irakien inculpé en France Un Irakien poursuivi pour «assassinats» et «crimes de guerre» a été interpellé en Allemagne après avoir fui la France.

L’Irakien s'est présenté dans un commissariat en Allemagne, en Bavière, affirmant qu'il était recherché en France. AFP

Un réfugié irakien en France inculpé en 2018 pour «assassinats en relation avec une entreprise terroriste» et «crimes de guerre», libéré sous contrôle judiciaire depuis mai et qui a fui en Allemagne, va être extradé en France, a indiqué dimanche une source judiciaire française à l'AFP.

Arrivé en France à l'été 2016, Ahmed Hamdane Mahmoud Ayach El Aswadi avait obtenu l'asile politique en juin 2017 auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra).

Interpellé dans le nord-ouest de la France, il avait été inculpé en mars 2018 à Paris, notamment pour «assassinats en relation avec une entreprise terroriste» et pour «crimes de guerre» en Irak, et écroué.

«Crimes de guerre»

Selon cette source judiciaire, confirmant des informations du quotidien Le Parisien, Ahmed Hamdane Mahmoud Ayach El Aswadi a été remis en liberté sous contrôle judiciaire mi-mai 2020 et a «paniqué» après avoir reçu un appel pour une convocation devant un service de police.

«Il avait compris que c'était pour une réincarcération», a affirmé dimanche à l'AFP son avocat Me Mohamed El Monsaf Hamdi, et est alors parti sans délai en Allemagne, à Deggendorf, où se trouvent sa femme et sa fille qu'il n'avait pas vu «depuis 26 mois».

«Le lendemain ou le surlendemain, il s'est présenté dans un commissariat en Allemagne, en Bavière, affirmant qu'il était recherché en France», a raconté la source judiciaire.

«Le juge d'instruction français en charge de son dossier a délivré un mandat d'arrêt européen, l'Irakien a été placé sous le régime d'extradition et devrait arriver en France dans les prochains jours», a-t-on indiqué, toujours de même source.

«Mandat d'arrêt irakien»

Un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur, en charge de la liaison avec Interpol, avait affirmé en juin 2018 à l'AFP que ce réfugié irakien était un chef jihadiste du groupe État islamique (EI) ayant participé à l'exécution de 1700 soldats et policiers en 2014 dans le centre de l'Irak.

Ce haut responsable avait déclaré à l'AFP avoir demandé à ses homologues français son souhait de voir ce réfugié extradé vers l'Irak, ce que M. Hamdane veut à tout prix éviter.

Me Hamdi a au contraire estimé dimanche que «sur le plan juridique, le dossier demeure vide». Depuis son arrestation en mars 2018 «sur la base d'un mandat d'arrêt irakien», «l'État irakien n'a rien communiqué».

Dès 2018, l'avocat avait dénoncé une «injustice», soutenant que son client s'était plutôt engagé dans la lutte contre les jihadistes, et n'avait jamais été membre ni d'Al-Qaïda, ni du groupe État islamique.

( AFP/NXP )