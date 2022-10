Migrants en transit – L’Allemagne taxe la Suisse d’égoïsme Plusieurs milliers de migrants, surtout en provenance d’Afghanistan, transiteraient illégalement par la Suisse. Le voisin du nord voit rouge. Julien Wicky

L’Allemagne accuse la Suisse de se montrer trop laxiste avec les migrants qui passent ses frontières. keystone-sda.ch

La Suisse ferme-t-elle sciemment les yeux sur le passage de plusieurs milliers de migrants en situation irrégulière sur son territoire? C’est ce que dénonce l’Office fédéral allemand des migrations et des réfugiés, rapporte la «NZZ am Sonntag». Le trajet qui pose problème se situe entre la frontière à Buchs (SG), où arrivent des migrants en provenance d’Autriche, et leur transit vers l’Allemagne. À Buchs, la police ne refoule pas l’entrée illégale. «Nous autorisons formellement la poursuite des voyages», confirme la police cantonale de Saint-Gall au journal zurichois.