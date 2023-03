Coalition divisée – L’Allemagne plonge dans une crise sociale et politique À la journée de grève générale dans les transports, ce lundi, s’ajoutent les tensions entre les écologistes et les libéraux du gouvernement. Christophe Bourdoiseau - Berlin

La «mégagrève» lancée par le syndicat des services publics (Verdi) et des cheminots (EVG), vise à obtenir une revalorisation de 10,5 à 12% des salaires. Berlin, 25 mars 2023. MAJA HITIJ/Getty Images

Plus de trains, plus d’avions, plus de bateaux... L’Allemagne va être paralysée ce lundi par une grève quasi générale dans les transports publics et les aéroports. Pour certains pays d’Europe, cela n’a rien d'extraordinaire. Mais pour les Allemands, c’est pratiquement l’état d’urgence. On n’avait pas vu un mouvement d’une telle ampleur depuis les années 90!