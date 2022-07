Euro en Angleterre – L’Allemagne peut toucher du bois Les octuples championnes d’Europe ont passé le cap des quarts de finale de l’Euro. Mais face à l’Autriche (2-0), à Brentford, elles ont tremblé. Comme leurs montants d’ailleurs. Robin Carrel Brentford

Lina Magull (à droite) exulte après avoir ouvert le score. AFP

Les Allemandes ont un compte à régler avec leurs adversaires du continent et sont toujours en course pour reprendre un trophée qui leur a si souvent semblé leur propriété. Elles ont, en effet, passé 22 ans sur le trône européen, ce qu'aucune autre équipe n'a réussi à faire aussi longtemps, chez les femmes comme chez les hommes. Mais les joueuses de Martina Voss-Tecklenburg, sacrées huit fois sur dix depuis 1989, restent sur un échec il y a cinq ans aux Pays-Bas et comptent bien le faire oublier.

Leur quête d'un nouveau trophée a bien commencé. L'Allemagne a bouclé le premier tour avec trois victoires et sans encaisser le moindre but. Elle sait aussi se rendre les matches «faciles». Comme ce jeudi, elle a marqué en première période lors de ses sept derniers matches d'un Euro. Un coup d'avance qui s'est encore une fois transformé en coup de maître. Surtout quand la chance est au rendez-vous.

Les Autrichiennes, qui avaient déjà vendu très cher leur peau à Old Trafford (0-1 contre l’Angleterre) lors du match d'ouverture, ont encore posé de gros, très gros problèmes à un cador européen. Elles ont même failli ouvrir le score dès la 13e, quand Marina Georgieva a envoyé une tête sur le poteau.

Histoire de montants

Mais contre cette Allemagne-là, il ne faut rien rater. À la 25e, sur sa première véritable incursion dans les 16 mètres, les Allemandes ont créé une différence insurmontable. Klara Bühl a débordé et centré en retrait. La star Alexandra Popp a laissé passer le cuir entre ses jambes et Lina Magull n'a eu aucune pitié. Popp a ensuite manqué une montagne (43e) et Bühl touché le poteau après 15 secondes dans la deuxième période, comme à la 78e d’ailleurs.

Des ratés inhabituels et qui ont failli coûter cher. Sur un lob de 40 mètres, Barbara Dunst a trouvé la transversale (53e). Quatre minutes plus tard, ç’a été au tour de Sarah Puntigam de toucher de l’aluminium pour la troisième fois de la soirée côté autrichien. Malgré trois poteaux à deux, les 16’000 spectateurs n’auront pas droit à du rab’, car la gardienne Manuela Zinsberger a fini par se trouer, en dégageant sur Popp (90e).

Vendredi, ce sera au tour de la Belgique et de la Suède de se battre pour une place dans le dernier carré. Les «Red Flames», qui ont déjà écrit leur histoire en se qualifiant pour leur premier quart, seront libérées de toute pression. «Nous avons atteint notre objectif, mais nous allons jouer pour gagner, a dit la buteuse Tessa Wullaert. Nous avons eu un jour de moins pour récupérer et pas grand-chose à perdre.»

