Hockey sur glace – L’Allemagne et la Finlande ont cartonné au Mondial Allemands et Finlandais se sont baladés, respectivement contre l’Italie et la Grande-Bretagne, vendredi, au championnat du monde. Yves Desplands

Matthias Plachta et les Allemands ont pesé sur la défense italienne (ici le gardien Davide Fadani et Peter Spornberger). AFP

L’Allemagne a pris vendredi, la troisième place du groupe A, derrière le Canada et la Suisse, au Mondial en Finlande, à la faveur de sa victoire 9-4 contre l’Italie.

Les Allemands ont réglé le problème en un peu plus de douze minutes dans la première période. Les joueurs de Toni Soderholm ont d’abord trouvé la faille à la 6e minute grâce à Alexander Karachun. Puis 16 secondes plus tard, Kai Wissmann a doublé la mise. Les buts de Yasin Ehliz (14e) et Daniel Fischbuch (18e) ont confirmé la domination allemande.

Il a fallu attendre la 26e minute pour voir les Italiens se rebeller et enfin ouvrir leur compteur buts grâce à Tommaso Traversa. Mais la rencontre était déjà jouée et les Transalpins, avant-derniers avec un point, joueront leur place dans le groupe mondial lors de leur dernier match, lundi, contre la lanterne rouge, le Kazakhstan.

La Finlande en tête

Dans le groupe B, la Finlande s’est aussi baladée pour son cinquième match du Mondial. Les hommes coachés par Jukka Jalonen ont mis 6-0 à la Grande-Bretagne.

Comme des métronomes, les Finlandais ont inscrit deux buts par tiers-temps pour prendre la première place de la poule devant la Suède.

Les Britanniques, eux, sont toujours derniers. Leur rencontre face au pénultième, la Lettonie, dimanche, aura valeur de finale à ne pas perdre.

