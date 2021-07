Catastrophes naturelles – L’Allemagne est sonnée par des intempéries dévastatrices Le pays paie un lourd tribut avec plus de 120 morts et des milliers de disparus. L’urgence climatique s’impose par les faits. Emmanuelle Chaze

À Erftstadt, le glissement de terrain a emporté de nombreuses maisons. La recherche de disparus se poursuivait vendredi. KEYSTONE

C’est une des pires catastrophes naturelles qu’ait connue l’Allemagne. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les pluies torrentielles dans le sud-ouest du pays ont été telles qu’elles ont entraîné des crues dévastatrices de la plupart des cours d’eau. Si les inondations sont courantes dans la région, leur gravité est exceptionnelle et beaucoup les mettent sur le compte du dérèglement climatique.

Le bilan ne cesse de s’alourdir: ce vendredi, on comptait plus d’une centaine de morts et plus de 1300 personnes disparues, ce dernier chiffre étant toutefois à prendre avec précaution, car des milliers de riverains sont encore privés d’électricité et de moyens de communication. Des routes et voies ferrées sont devenues impraticables, la police et les pompiers ne peuvent circuler que sur des bateaux dans les zones les plus affectées.