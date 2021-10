Football – L’Allemagne a souffert, mais fait un pas vers le Qatar Longtemps menés, les Allemands ont battu la Roumanie en qualifications pour le Mondial 2022. Les autres favoris se sont aussi imposés. Afp/Sport-Center

La joie allemande après le deuxième but marqué par Thomas Müller. AFP

L’Allemagne a souffert et fait preuve de patience vendredi pour venir à bout de la Roumanie 2-1 à Hambourg, mais cette victoire permet aux hommes de Hansi Flick de se rapprocher de la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar.

La victoire, validée grâce à des buts de Serge Gnabry (52e) et Thomas Müller (81e), après l’ouverture du score par Ianis Hagi (9e), permet à l’Allemagne de compter six points d’avance sur la Macédoine du Nord, son prochain adversaire lundi, qui a battu le Liechtenstein 4-0, et sur l’Arménie, tenue en échec par l’Islande (1-1).

Groupe E: Belges tranquilles

Les Belges, battus en Ligue des Nations jeudi par la France (2-3), ne jouaient pas vendredi. Mais leurs poursuivants ont tous perdu des points, puisque le deuxième, la République tchèque, et le troisième, le Pays de Galles, ont fait match nul 2-2.

Au classement, les Belges comptent 8 points d’avance sur le duo, avec un match en plus que le Pays de Galles. En queue du groupe, l’Estonie a battu le Bélarus 2-0.

Groupe G: Les Pays-Bas en tête

Les Pays-Bas ont pris la tête du groupe après leur victoire vendredi en Lettonie 1-0. Klaassen a marqué le seul but de la rencontre à la 19e. Suffisant pour se détacher de la Turquie et de la Norvège, qui ont fait match nul 1-1.

Les Néerlandais sont donc devant, avec 16 points après 7 matches. Ils devancent la Norvège (14) et la Turquie (12). Dans le dernier match de la soirée, le Monténégro s’est imposé 3-0 à Gibraltar qui a ainsi encaissé 28 buts en 7 rencontres.

Groupe H: Croates et Russes dominent

La Croatie et la Russie sont toujours les solides leaders de ce groupe. Les vice-champions du monde ont facilement gagné à Chypre grâce à des buts de Perisic (45e + 2), Gvardiol (80e) et Livaja (92e). Les Russes, eux, n’ont eu besoin que d’un but marqué contre son camp par Skriniar (24e) pour battre la Slovaquie (1-0).

Croates et Russes se partagent donc la première place après 7 matches (16 points), avec un avantage à la différence de buts pour les Croates. Derrière, la Slovénie, qui a battu Malte 4-0, suit avec 10 points, puis viennent la Slovaquie (9), Malte et Chypre (4).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.