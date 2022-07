Football – L’Allemagne a de la ressource Les Allemandes ont bien réussi le travail, lors de leur entrée en lice dans le groupe B de l’Euro 2022. Elles ont vaincu le Danemark sans trembler et pris une jolie revanche (4-0). Robin Carrel Brentford

Lea Schüler ne marquera pas sur cette action, mais elle a inscrit le deuxième but allemand. AFP

Sara Däbritz a dû se sentir un peu bizarre, quand elle a regardé autour d’elle, au coup d’envoi de cette partie disputée à Brentford, dans la banlieue de Londres. Elle était en effet la seule «survivante» dans le XI de base allemand, par rapport aux titulaires de la défaite contre le Danemark en quart de finale du dernier Euro il y a 5 ans (1-2) qui avait fait si mal.

L’ancienne sélectionneuse de l’équipe de Suisse, Martina Voss-Tecklenburg, a choisi de faire table rase du passé et ç’a plutôt bien fonctionné vendredi soir. Après deux tirs sur les montants de la latérale Felicitas Rauch (il y en aura 4 en tout de la part de la Mannschaft!), les Allemandes ont fait assez proprement le travail. Lina Magull a d’abord ouvert le score en force à la 21e, avant que Lea Schüler ne double la mise sur corner (57e). Lena Lattwein et Alexandra Popp ont fini le travail, en puissance et d’une tête plongeante, aux 78e et 86e.

Suissesses à l’arbitrage

Cette partie, dirigée de sifflet de maître – et avec le concours de la VAR – par la Suissesse Esther Stäubli (avec son assistante helvète Susann Küng) a confirmé qu’il faudra compter sur les Allemandes cette année encore, malgré le renouvellement des cadres. Elles ont outrageusement dominé des Danoises qui n’étaient que l’ombre de celles qui étaient allées jusqu’en finale en 2017 aux Pays-Bas (22 tirs à 6, 9 cadrés à 2).

Dans l’après-midi, toujours dans la poule B, l’Espagne avait réussi son entrée dans le tournoi face à la Finlande (4-1) et fait un peu oublier le forfait de sa star Alexia Putellas, gravement blessée quelques jours avant l’ouverture des hostilités. Les Scandinaves avaient certes ouvert le score dès la 1re minute par Linda Sällström, mais Irene Paredes (26e), Aitana Bonmati (41e), Lucia Garcia (75e) et Mariona Caldentey (95e sur penalty) ont tranquillement redressé les affaires ibères.

