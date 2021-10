Lettre du jour – L’alimentation, notre avenir Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 13 octobre

L’alimentation est au cœur de nos sociétés humaines pour trois raisons.

D’abord, notre organisation sociale tourne autour du cycle naturel de la production agricole: les fêtes actuelles ont repris à leur compte les fêtes païennes autour du cycle agricole.

Ensuite, elle est au fondement de nos sociétés. Les personnes socialisent en partageant la nourriture.

Enfin, nous sommes ce que nous mangeons! La nourriture saine nourrit notre corps et notre esprit.

Or, la production alimentaire industrielle détruit ces trois cercles vertueux avec des conséquences désastreuses sur la planète, nos relations humaines et notre santé. Un adolescent sur trois en surpoids. Surpoids, hypertension, diabète, infarctus et morbidité due au Covid-19 sont tous corrélés à une alimentation industrielle.

Nous devons réapprendre à produire au rythme des saisons et apprécier la qualité de cette nourriture.

C’est le message des Nations Unies pour la Journée mondiale de l’alimentation du 16 octobre «Vos choix et vos habitudes alimentaires déterminent notre santé et celle de notre planète».

C’est aussi le sens de la motion «Stimulons nos cinq sens pour apprendre, redécouvrir notre alimentation et saisir les enjeux agricoles» actuellement discutée au sein du Conseil municipal en Ville de Genève.

Denis Ruysschaert, conseiller municipal Vert

