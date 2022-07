Chaleur extrême – L’alerte canicule sera prolongée jusqu’à mardi MétéoSuisse annonce des températures élevées vendredi et lundi. L’humidité rend la chaleur plus pénible. Sophie Davaris

GENÈVE, LE 18/07/2022 – Place des Nations: des enfants se rafraîchissent sous les jets d’eau. LUCIEN FORTUNATI

«Nous allons prolonger l’alerte canicule pour le bassin lémanique et le Valais jusqu’à mardi midi en raison de la remontée des températures.» Contacté ce vendredi matin, Olivier Duding, météorologue chez MétéoSuisse, confirme que la région genevoise n’en a pas fini avec les chaleurs tropicales.

Été brûlant Genève déclenche à nouveau l’alerte canicule Ce vendredi devrait être une journée particulièrement chaude, le mercure pouvant grimper jusqu’à 35 degrés. Samedi, il devrait redescendre aux alentours des 30 °C, pour doucement remonter dès dimanche, où l’on attend 32 °C à Genève. «Lundi sera la journée la plus chaude, avec plus de 35 °C, puis cela devrait à nouveau diminuer», précise Olivier Duding.

Moite et pénible

L’air chaud résiste, malgré des infiltrations d’humidité. «Au début de cet épisode de canicule, il faisait chaud la journée mais relativement frais la nuit. Aujourd’hui, nous avons des journées moins torrides, mais plus d’humidité, et les nuits sont plus chaudes. Si on observe les températures moyennes, cela revient au même. Mais la chaleur paraît plus moite: c’est plus pénible», ajoute le spécialiste.

Autre difficulté, le soir, la température à Genève ne descend plus sous les 20 °C, ce qui suffit à qualifier nos nuits de «tropicales». Attention: ce soir, des orages sont attendus dans le canton. «Ils pourraient se montrer localement violents», avertit Olivier Duding. Quid de la suite? «Mardi, la température devrait diminuer en cours de journée et se maintenir à ce niveau mercredi et jeudi, mais il reste encore beaucoup d’incertitudes.»

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.