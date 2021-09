Réfugiés afghans dans les Balkans – L’Albanie ouvre ses stations balnéaires aux Afghans Des centaines de famille arrivées de Kaboul sont logées dans des hôtels de la côte albanaise, où ces exilés reçoivent un accueil bienveillant. Louis Seiller, envoyé spécial à Shëngjin et Tirana

Une famille afghane logée dans un hôtel de Golem, station balnéaire située à 45 km à l’ouest de Tirana. 27 août 2021. KEYSTONE

Des sauts d’enfants dans les piscines des hôtels, des balades au milieu des touristes le long de la mer Adriatique, et même des soirées musicales animées par des chanteurs et chanteuses albanais… Loin du chaos qui règne dans leur pays, les Afghans récemment évacués par les Américains découvrent une Albanie particulièrement hospitalière. «L’autre jour, je venais d’acheter un parfum pour ma femme, quand une dame est venue vers nous et nous a demandé: «Vous venez d’Afghanistan?» témoigne ainsi Farzad, un père de famille de 28 ans qui travaillait comme journaliste dans la province d’Hérat. «J’ai répondu oui. Et elle a acheté ce même parfum pour l’offrir à ma femme! J’étais tellement surpris… Les Albanais sont vraiment gentils.»