Édition en ligne du Robert – L’ajout du pronom sans genre «iel» suscite des critiques Les éditeurs du prestigieux dictionnaire défendent l’ajout du pronom évitant une distinction de genre suite à une remarque du ministre français de l’Éducation.

Le Robert a ajouté il y a quelques semaines le mot «iel» dans son édition en ligne mais se défend de tout militantisme. TDG/Pierre Abensur

Les éditions Le Robert ont défendu mercredi l’ajout à la version en ligne de leur prestigieux dictionnaire français du pronom «iel», permettant d’éviter une distinction de genre, après des critiques du ministre de l’Éducation.

Ce dernier, Jean-Michel Blanquer, a apporté son soutien, à un député de la majorité, François Jolivet, qui avait dénoncé l’entrée de ce mot, principalement utilisé par un public jeune, dans une lettre à l’Académie française, la gardienne officielle de la langue française.

«Je soutiens évidemment la protestation de @FJolivet36 vis-à-vis du #PetitRobert. L'écriture inclusive n'est pas l'avenir de la langue française. Alors même que nos élèves sont justement en train de consolider leurs savoirs fondamentaux, ils ne sauraient avoir cela pour référence», a twitté mardi Jean-Michel Blanquer.

Dans un communiqué publié sur le site internet du Robert, son directeur général, Charles Bimbenet, confirme l’ajout il y a «quelques semaines» du mot «iel» dans son édition en ligne et se défend de tout militantisme.

«La mission du Robert est d’observer l’évolution d’une langue française en mouvement» Charles Bimbenet, directeur général du Robert

S’il reconnaît que l’usage de ce mot est «encore relativement faible», il explique que «depuis quelques mois, les documentalistes du Robert» ont constaté qu’il était de plus en plus utilisé. «De surcroît, le sens du mot «iel» ne se comprend pas à sa seule lecture (…) et il nous est apparu utile de préciser son sens pour celles et ceux qui le croisent, qu’ils souhaitent l’employer ou au contraire… le rejeter», écrit-il.

Et de rappeler que «La mission du Robert est d’observer l’évolution d’une langue française en mouvement, diverse, et d’en rendre compte. Définir les mots qui disent le monde, c’est aider à mieux le comprendre». «N’en déplaise à certains, Le Robert n’a pas été subitement atteint de «wokisme» aigu, un mot «non transparent» (pas encore défini, ndlr) dont nous vous promettons bientôt la définition», a-t-il conclu.

AFP

