Nos parcs secrets (1/7) – L’Aire marie Tressy-Cordy avec le Gué Les parcs Tressy-Cordy et du Gué encadrent l'Aire au Grand-Lancy. Benjamin Chaix

Suisse, Grand-Lancy, le 28 juin 2020. Parc Tressy-Cordy. Série été 2020. ©Enrico Gastaldello

Entre les parcs Tressy-Cordy et du Gué, il y a l’Aire, qui vit ses derniers kilomètres à l’air libre, avant de disparaître là où les temps modernes l’ont condamnée à couler jusqu’à l’Arve: dans le noir! Avant ce passage sous la terre, elle arrive au Grand-Lancy en provenance des contreforts du Salève, côtoyant Certoux, Lully, Confignon, Onex et Lancy. Les parcs Tressy-Cordy et du Gué sont de part et d’autre de cette rivière très genevoise, tous les deux sur la commune de Lancy. On entre dans le premier sur la place du Château, au Grand-Lancy. Il s’agit d’un modeste renfoncement à droite de la route du Grand-Lancy, en venant de Genève, juste en face de la mairie.