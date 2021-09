Chanson genevoise – L’air de «Plainpalais», de l’art ou du cochon? Le vidéaste genevois Daniel Thürler signe un clip indéfinissable sur le quartier de la plaine – 1400 vues sur Vimeo. Élan chauviniste, défi esthétique, guide touristique ou canular décalé? Katia Berger

Prise au marché aux puces, cette photo illustre la chanson «Plainpalais» sur le compte Bandcamp de l’artiste Daniel Thürler. DANIEL THÜRLER

«Au rond-point sillonné par les trams, des statues d’hommes et de femmes font coucou à tous les quidams»: à la triple allitération en «am», superposez des images de pigeons locaux, un timbre clair de ténor et une mélodie faite pour vous trotter par la tête. «Sans la copier, je me suis laissé inspirer par la signature rythmique du «Penny Lane» des Beatles», confirme l’insaisissable Daniel Thürler, qui exerce à la croisée de la photographie, de la vidéo, du jeu d’acteur et, plus récemment, de la musique. Hormis le refrain des «Fab Four», l’auditeur songera éventuellement à Jacques Dutronc pour l’intonation, voire au groupe Il était une fois pour la dimension citadine de son titre «Colombes».

Si le «Strawberry Fields» des quatre garçons dans le vent rendait lui aussi hommage à leur ville natale de Liverpool, Thürler entend à son tour marquer son attachement au quartier de Plainpalais, ce «losange entouré par la cité» dont il est originaire. Non qu’il y ait de lumineux souvenirs d’enfance (le quadragénaire a grandi à Champel) ni qu’il y élève aujourd’hui son fils (le jeune papa habite aux Charmilles), mais parce qu’il est tenaillé, selon ses dires, par cette existentielle question incluse dans les lyrics: «À partir de quel endroit la rue de Carouge appartient à Carouge et abandonne Plainpalais»?

«S’il faut y trouver un second degré, c’est qu’il s’est créé dans l’esprit de l’auditeur, pas chez moi.» Daniel Thürler, 47 ans, vidéaste, comédien et chansonnier

Une démarche authentique

Partant de là, l’homme a mené son enquête en arpentant les rues «Dancet, Pont-d’Arve, Carl-Vogt ou des Acacias qui mènent tout droit vers on ne sait quoi par là-bas», il a détecté, «un peu plus loin que le poste de police, un restaurant presque clandestin où l’on mange érythréen» et a réfléchi aux différents aménagements qui ont changé le visage de la plaine au fil des ans: «Adieu le gazon, et bonjour le gravier qui fait cric-crac sous les pieds»…

À en croire ses allégations, l’adepte de l’impro et de l’art du clown aurait composé, écrit, interprété, filmé et enfin monté sa chanson dans une intention purement «authentique», en filant la métaphore tantôt culinaire ou féminine, en traquant les plans d’urbanisation peu soucieux d’écologie ou en digressant sur les usagers des TPG. Il va même jusqu’à assumer la facture artisanale du résultat comme la preuve de son appartenance au mouvement DIY (pour «do-it-yourself»). «S’il faut y trouver un second degré, c’est qu’il s’est créé dans l’esprit de l’auditeur, pas chez moi», assure Daniel Thürler «sans vouloir décevoir personne».

On n’est pas dupe. Quelqu’un qui, sur la plateforme de téléchargement Bandcamp, nomme son compte «Drive my arT» afin de gonfler ses initiales tout en les camouflant ne peut être cru sur parole. Et on argumente plus avant: qui, à Genève, ignore que la rue de Carouge ne se situe à aucune hauteur dans Carouge mais y conduit, outre-Arve? Feindre de baser sa ritournelle sur pareil flottement, c’est avouer en creux qu’on a truffé son air d’un humour pince-sans-rire dosé dans les règles de l’art. À Plainpalais, on ne nous la fait pas.

