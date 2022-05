Invisible, le mollah Mohammad Baradar, qui, en sa qualité de numéro 2 du mouvement et d’ancien chef militaire, avait conduit les négociations de Doha (Qatar) avec les Américains et obtenu le retrait des forces étrangères d’Afghanistan à ses conditions. Introuvable, le maulawi Haibatullah Akhundzadeh, guide suprême des talibans, théologien et fils de théologien, avec une légitimité religieuse indiscutable, que personne n’a vu depuis plus de deux ans et dont on ne sait même pas s’il est à Kandahar, le cœur du pays pachtoune, ou au Pakistan. Inexistant, le gouvernement du nouvel «émirat islamique», dont on ignore s’il lui arrive de se réunir et s’il lui revient de gérer le pays.