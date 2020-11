Conséquences économiques du Covid-19 – L’aide d’urgence pour les entreprises n’arrivera qu’en 2021 Les mesures pour les cas de rigueur fortement touchés par le Covid-19 se font attendre. Plusieurs cantons ne pourront pas verser d’indemnités avant l’année prochaine. Julien Wicky

Ueli Maurer ne voulait d’abord pas desserrer les cordons de la bourse avant le mois de février. La date du 1 er décembre a été annoncée mais les cantons se disent désarmés. KEYSTONE/Anthony Anex)

C’est un gros coup sur la tête qui tombe sur de nombreux entrepreneurs fortement touchés par la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Alors que le Conseil fédéral avait promis des indemnités de l’ordre de 400 millions de francs au total pour le mois de février 2021, de nombreuses voix se sont élevées pour dire que des sociétés ne tiendraient pas jusque-là. La date a finalement été ramenée au 1er décembre mais les aides n’arriveront sans doute pas avant le début d’année prochaine. En cause? Les cantons ne sont pas prêts. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par nos confrères du «SonntagsBlick» où plusieurs patrons de bars, d’hôtels ou d’agences de voyages crient leur désespoir.

«Nous n’avons aucune possibilité d’aider les entreprises cette année.» Christoph Ammann, conseiller d’État bernois en charge de l’économie.

Le problème est juridique. Pour verser l’aide d’urgence, les cantons ont besoin d’une base légale. Or, souvent, celle-ci n’existe pas et doit, en plus, être soumise au délai référendaire. Le canton de Zurich estime ainsi que les premières sommes ne seront pas versées avant la fin janvier 2021 ou le début février et vont devoir trouver des solutions annexes. Pour les plus critiques, l’attitude de Berne est incompréhensible. Pour d’autres, au contraire, si Berne a pu aider en urgences des entreprises au printemps, il n’y a pas de raison que les cantons ne puissent pas le faire aujourd’hui.

Critiques des cantons

Le conseiller d’État bernois en charge de l’économie, Christoph Ammann explique que c’est en réalité bien plus complexe. La base légale existe dans son canton mais il faut encore pouvoir examiner toutes les demandes et déterminer les critères d’attribution. Pour lui, les choses sont claires: «Nous n’avons aucune possibilité d’aider les entreprises cette année.» Et d’espérer pouvoir agir au plus tôt à la fin janvier.

Certains cantons comme Saint-Gall et le Valais pensent pouvoir débloquer des montants dès la mi-décembre mais ils ne sont pas sereins pour autant. Pour eux, la Confédération se montre bien trop pingre. Conseiller d’État valaisan en charge de l’économie, Christophe Darbellay juge «qu’avec moins d’un milliard pour les cas de rigueur, ils ne passeront pas la deuxième vague.» Et d’appeler à une prolongation du droit au chômage partiel et à un nouveau paquet de crédits Covid-19.