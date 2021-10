Aides Covid à Genève – L’aide aux «cas de rigueur» saluée par la Cour des comptes Un rapport intermédiaire décerne un satisfecit à l’État pour l’aide attribuée à 2786 entreprises en difficulté suite à la crise Covid. Marc Bretton

La réouverture des terrasses des bars restaurants en avril 2021. Une grande partie des aides ont soutenu ce secteur. Photo LUCIEN FORTUNATI Lucien FORTUNATI

Ce n’est pas courant, la Cour des comptes félicite l’État! Elle vient de rendre public un rapport intermédiaire sur la distribution des aides financières «pour les cas de rigueur», soit les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture ou ayant connu une baisse significative de leur chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 suite à l’épidémie et aux diverses mesures prises pour l’endiguer. Le travail n’a pas manqué, puisque l’État a accordé depuis février à 4627 demandes remplissant les critères légaux. Toujours à cette date, 293 demandes étaient encore en cours de traitement, 628 avaient été refusées et 506 avaient été annulées par l’entreprise elle-même, prélude en général au dépôt d’une nouvelle demande. Sachant qu’une entreprise a pu déposer plusieurs demandes, 2786 entreprises ont été soutenues.