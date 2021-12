Frein au Covid-19 – L’aide à domicile repasse en mode crise L’Imad ambitionne ainsi d’assurer son rôle de rempart contre la surcharge hospitalière. Mais le personnel fatigue… Laurence Bezaguet

La demande en soins a augmenté de plus de 10% par rapport à 2020, selon l’Institution genevoise de maintien à domicile. PASCAL FRAUTSCHI

Outre la forte pression sur les hôpitaux, la 5e vague du Covid-19 impacte fortement l’ambulatoire et les soins à domicile. Le Comité de direction de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) vient, en effet, de réactiver sa gouvernance de gestion de crise. En accentuant ses mesures de protection, elle ambitionne de garantir sa mission de maintien à domicile et d’assurer ainsi son rôle de rempart contre la surcharge hospitalière.

Les équipes de proximité, dédiées à la prise en charge des patients infectés par le Covid et formées pour cela, sont au front: InterCo pour les dépistages à domicile, Covimad pour accompagner les personnes après la phase aiguë de la maladie. Fortement sollicitée, l’équipe mobile Vaccimad assure la vaccination à domicile des personnes ne pouvant se déplacer pour des raisons physiques ou psychiques.

Le dispositif de crise doit aussi faciliter une sortie plus rapide des patients hospitalisés. «Les hôpitaux comptent sur nous pour accélérer encore plus les retours à domicile afin d’accueillir de nouveaux patients», indique Marie Da Roxa, directrice générale de l’Imad, dans un communiqué.

«La demande en soins augmente»

Cette 5e vague frappe dans un contexte «où la demande en soins a augmenté à l’Imad de plus de 10% par rapport à 2020, rapporte l’institution. Cela signifie une agilité supplémentaire de l’ensemble des équipes.»



La situation est difficile, ajoute Marie Da Roxa: «La fatigue et la pression sont quotidiennes depuis bientôt deux ans pour nos collaborateurs et collaboratrices. Alors que la pénurie de professionnels soignants se fait durement sentir et met les équipes en grande difficulté. Dans ce contexte, notre objectif reste le même, celui de pouvoir trouver des solutions et offrir des prestations personnalisées pour les malades, mais également pour toutes les autres personnes nécessitant un soutien à domicile.»

Plus de quarantaines

Enfin, malgré un taux d’immunité très élevé de «81% du personnel de terrain» – à proximité immédiate des patients et donc très exposés – celui-ci n’échappe pas aux variants et à la propagation du virus. «On constate chez nos collaborateurs et collaboratrices un doublement des cas de Covid, chaque semaine, et une forte augmentation des quarantaines, conclut la directrice. Nous avons réagi tout de suite en anticipant les plans de protection et en réactivant le centre de vaccination Imad pour le personnel. Les inscriptions au rappel du vaccin explosent, et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux demandes.»

