Sortie en famille à Carouge – L’agriculture genevoise déploie ses pavillons pour vous plaire La 1re édition d’Agri.Fête a lieu du vendredi 7 au dimanche 9 juillet sur la place de Sardaigne et ses alentours. Avec de nombreuses animations. Xavier Lafargue

Les produits du terroir genevois seront à la fête durant trois jours, ce week-end à Carouge. PASCAL FRAUTSCHI

C’est une première, et elle vaudra sûrement le détour. Ce week-end, Carouge accueille en effet la 1re édition d’Agri.Fête. Cet événement estival prend la succession de la Fête de la tomate, mais en beaucoup plus grand, assurent ses organisateurs. Sous l’égide de l’Opage (Office de promotion des produits agricoles de Genève) et de l’UMG (Union maraîchère de Genève), ce sont toutes les filières de production qui ont décidé d’aller à la rencontre de leurs clients et consommateurs.

«Une dizaine de pavillons thématiques vous accueilleront durant trois journées festives, sur la place de Sardaigne et dans le parc Cottier.»

Des légumes aux grandes cultures, en passant par le bois, les vins et les bières, les pépinières et les fleurs, le lait et le miel, etc., la campagne s’invite donc à la ville. Une dizaine de pavillons thématiques vous accueilleront durant trois journées festives, de vendredi après-midi à dimanche sur la place de Sardaigne et dans le parc Cottier.

Plus de 1300 produits locaux

Festives, certes, mais aussi instructives. Car les producteurs auront à cœur non seulement de présenter leurs produits, mais aussi d’informer le public sur leurs métiers et leurs techniques, à l’aide notamment de panneaux didactiques joliment conçus. L’objectif est de montrer toutes les facettes de la production locale genevoise. À la clé, plus de 1300 produits à découvrir, dont beaucoup seront également mis en vente ou proposés à la dégustation.

De nombreux producteurs locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs métiers et leurs techniques de production. PIERRE ALBOUY

Pour assaisonner le tout, les organisateurs ont prévu de nombreuses animations pour tous les âges. Un aperçu? Circuit de tracteurs pour enfants, grande roue en bois, taureau mécanique, manèges, loto des saveurs, jeux Memory, fabrication de bombes à graines, vélo à smoothie, dégustation de vins à l’aveugle, etc.

Enfin, plusieurs groupes et artistes se produiront sur les deux scènes ou en déambulant dans le périmètre de la fête. Et bien sûr, treize points de restauration et food trucks proposant avant tout des produits locaux, ainsi que des bars, vous attendent durant ces trois jours.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.