Attaque au marteau à Bâle – L’agresseur du patron de la Banque de France jugé irresponsable L’été dernier, un homme atteint de troubles psychiques a attaqué le gouverneur de la Banque de France, à Bâle. On ignore ce qui l’a poussé à agir de la sorte. Mirjam Kohler

François Villeroy de Galhau a été attaqué à Bâle, en juin 2022. Photo: Banque de France

Au début, on soupçonnait un attentat politique: François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a été attaqué à coups de marteau, le 26 juin 2022, à Bâle. Le banquier, qui avait participé un peu plus tôt à une réunion de la Banque des règlements internationaux (BRI), traversait la place de la Gare quand, soudainement, on lui a sauté dessus par-derrière. Un marteau a percuté son crâne. Alors que le banquier était déjà à terre, l’agresseur a continué à le frapper avec le marteau. Des passants s’étaient précipités à sa rescousse et avaient retenu l’agresseur jusqu’à l’arrivée de la police, selon l’acte d’accusation.