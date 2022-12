Attaque à l’acide à Neuchâtel – Six ans de prison pour l’Afghan qui avait défiguré son ex L’apprenti installateur sanitaire a été condamné pour l’agression d’une Neuchâteloise de 24 ans. Les juges ont renoncé à prononcer un renvoi. Benjamin Pillard

Le réfugié de 21 ans à son arrivée au tribunal, ce mardi. En plus des frais de justice arrêtés à 120 350 fr., il devra payer 35 000 fr. à sa victime pour tort moral, ainsi qu’une indemnité de 13 700 fr. à titre de dommages et intérêts. Benjamin Pillard

L’affaire avait choqué bien au-delà de Neuchâtel en raison du caractère particulièrement odieux de l’agression. Un jeudi matin de février 2021, vers 7 h 30, un individu encagoulé avait lourdement frappé une assistante en soins à domicile de 24 ans à la tête, dans le garage souterrain de la victime. Tout en lui jetant de l’acide extrêmement corrosif à la figure. Cette ancienne finaliste du concours de beauté Miss Suisse francophone avait été grièvement brûlée – jusqu’au troisième degré. Elle a risqué la cécité, les deux produits en question ayant touché sa cornée. Réfugié afghan alors âgé de 19 ans, son ex-copain avait été incarcéré dans les heures qui ont suivi, mais il n’était passé aux aveux que quatre mois plus tard.

Les juges du tribunal régional du Littoral ont rendu leur verdict ce mardi: cet ex-apprenti installateur sanitaire a été condamné à un total de 6 ans et 3 mois de prison. Une peine qui englobe celle liée à la tentative d’agression survenue trois jours plus tôt. L’accusé s’était déguisé en livreur, carton de pizza en mains et fioles d’acide dans les poches, pour attirer la jeune femme à l’extérieur de son immeuble. Le subterfuge n’avait pas fonctionné, la victime n’ayant rien commandé.

L’attaque à l’acide est survenue le 11 février peu après 7 h 30, alors que la Neuchâteloise de 24 ans s’apprêtait à prendre sa voiture (en arrière-plan ci-contre). Benjamin Pillard

La condamnation comprend également la violente agression survenue un an plus tôt d’un Biennois qui avait refusé de lui prêter son téléphone portable. La Cour a retenu que l’Afghan est bien l’homme qui l’a frappé au moyen d’un poteau métallique relié à un socle en béton de 5 kg, puis lui a donné des coups de poing au visage lorsque le malheureux – grièvement blessé – essayait de se relever, avant de lui soutirer 1900 francs (soit la recette du bar que l’intéressé venait de quitter). Rien que pour cet épisode, les trois juges ont estimé que le jeune homme avait fait preuve «d’un déchaînement de violence assez inquiétant en utilisant une arme dangereuse».

Risque de récidive élevé

«L’accusé connaissait parfaitement l’effet de l’acide qu’il avait l’intention de lancer à la figure de la victime, étant alors en apprentissage dans le domaine sanitaire, où ce produit est utilisé», a lancé le président du tribunal, Bastien Sandoz. Et de révéler que l’apprenti s’est assuré de l’efficacité de l’acide en en déversant sur des bouteilles en PET et des habits peu avant son agression. «L’on peut se demander si son intention n’allait pas au-delà d’infliger des lésions corporelles graves à la plaignante, dès lors qu’une ingestion de ce produit était envisageable dans ces circonstances», a poursuivi le magistrat, en référence au fait que la procureure Sylvie Favre n’a pas qualifié les faits de tentative de meurtre. Tout en soulignant que ce n’est que grâce à la chance – soit l’intervention d’un voisin – que les conséquences n’ont pas été plus graves pour la victime.

«L’on peut se demander si son intention n’allait pas au-delà d’infliger des lésions corporelles graves.» Bastien Sandoz, juge au Tribunal régional du Littoral

Si elle a tenu compte de la responsabilité pénale restreinte de l’Afghan, la Cour a en revanche exceptionnellement renoncé à appliquer la disposition entraînant une expulsion du condamné, dont le risque de récidive est jugé élevé. Cela en raison de l’impossibilité réelle de le renvoyer dans son pays d’origine, au vu du contexte géopolitique actuel.

