Ville de Genève – L’agrandissement du MAH sauve sa peau. Pour l’instant Le Conseil municipal a accepté d’étudier le projet en commission. Les Verts s’y sont opposés, se rangeant derrière Alfonso Gomez au détriment de Frédérique Perler. Théo Allegrezza

Le conseiller administratif Sami Kanaan, chargé de la Culture, lors du Conseil municipal du 17 janvier 2023. Il porte le projet de rénovation et d’agrandissement du MAH. MAGALI GIRARDIN

Le premier écueil politique a été surmonté. Non sans mal. Mardi soir, le Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté d’étudier en commission le projet de restauration et d’agrandissement du Musée d’art et d’histoire (MAH), présenté quelques jours avant Noël par Sami Kanaan et deux autres membres du Conseil administratif. Les débats se sont focalisés sur le sort réservé à la butte de l’Observatoire.