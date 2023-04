Recette de Pâques – L’agneau, la menthe, le balsamique et le sourire de la reine Un joli plat aux parfums italiens et britanniques pour célébrer l’aller-retour de Jésus sur la croix. Jérôme Estebe

Ce n’est pas très bien photographié, mais chouette quand même, non? JÉRÔME ESTÈBE

Le calendrier est formel. Revoilà Pâques. Et à Pâques, on mange de l’agneau. Et l’agneau, on ne sait trop pourquoi, c’est drôlement bon avec de la menthe. Ce sont les Anglais qui ont inventé ça. Il pourrait même qu’il s’agisse là de THE apport de la perfide Albion à la gastronomie mondiale. Notez le singulier peu diplomatique.

Ces mêmes Anglais, qui ont le sens de la formule et de la bravade tempérée, affirment même que «a mintless lamb is as sad as a toothless queen». En français: un agneau sans menthe est aussi triste qu’une reine sans dent. C’est osé comme image. Quoique parlant. Même si c’est désormais un roi, dont on n’a jamais songé à examiner en détail la dentition, qui bricole à Buckingham.

Nature morte de Pâques. JÉRÔME ESTÈBE

Ce long blabla apéritif pour en arriver à notre recette anglo-italo-pascale: le carré d’agneau désossé farci à la menthe balsamiquée. Plat vite fait et über comestible, qui offre, d’un point de vue médical, une pléiade de vertus. Cholérétique, diurétique (mais pas trop), rapsodique et agoraphobe, c’est un mets qui stimule la membrane préfessière tout en calmant les douleurs pré-bésiculaires. Du pain bénit pour Pâques, en somme.

- Demandez à votre boucher de vous désosser un carré d’agneau et de vous le rouler façon rôti. Vous devriez repartir avec un petit cylindre de la taille d’une queue d’écureuil géant, soit six centimètres de diamètre.

– Revenu dans la quiétude coquette de votre coin kitchenette décoré avec un goût sûr, équeutez, lavez, séchez et émincez une demi-botte de menthe fraîche. Et laissez compoter dans une petite casserole avec une cuillère à soupe de balsamique, un peu d’eau, l’équivalent d’une cuillère à café de gingembre frais émincé et une gousse d’ail hachée.

– Laissez glouglouter à feu tamisé jusqu’à obtention d’une pâte noire autant que parfumée.

– Pendant ce temps, incisez votre agneau dans toute la longueur, en gardant les extrémités intactes. Une longue poche, en somme, qu’il s’agit de saler et de poivrer, avant de garnir de la farce sus-décrite. On ficelle en pestant.

- Expédiez au four préchauffé à 220° pour vingt minutes. Laissez ensuite reposer un bon quart d’heure à couvert.

Déglacez le fond du plat. Découpez la bête. Avant de servir à cloche-pied et les yeux bandés (un petit challenge amusant), avec quelques patates nouvelles vapeur et un rouge à la chair ample, suave et poivrée.

Bonnes Pâques à toutes et tous, les petits lapins.



Drame pascal. DR

