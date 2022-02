L’invitée - L’agilité dans l’économie sociale et solidaire

L’agilité est sur toutes les lèvres: de la task force Covid suisse, en passant par les entreprises souhaitant être aussi agiles que des start-up, à la politique française qui aimerait mettre de l’agilité dans son économie. Ce concept s’est développé, depuis les années 1990, en réponse à un contexte économique, politique et sociétal de plus en plus complexe. Il peut être défini comme un mode de gestion et d’organisation basé sur la flexibilité, l’expérimentation, l’adaptabilité et une vitesse d’exécution permettant de produire de la valeur ajoutée répondant aux besoins des employés et des bénéficiaires finaux.

De son côté, l’économie sociale et solidaire (ESS) s’est développée depuis le XIXe siècle en réponse aux travers du capitalisme industriel. Ce mouvement promeut une économie composée d’acteurs à but non lucratif ou à «lucrativité» limitée qui incarnent des valeurs telles que le fonctionnement participatif, le respect de l’environnement, le bien-être social, la solidarité, ou la cohérence.

Quel lien donc entre ces deux concepts? L’agilité et l’ESS placent tous deux l’humain au cœur de leurs activités, et partagent des pratiques similaires:

la création d’une identité forte autour de valeurs communes permettant la coopération, la responsabilisation, l’autonomie, la confiance et le droit à l’erreur pour pouvoir vivre l’adaptation au changement, l’expérimentation et la proactivité.

une large participation, au travers de pratiques participatives et d’organisations décentralisées: ce sont les personnes qui vivent les réalités des opérations qui décident, ou tout du moins qui sont consultées.

une finalité partagée et inspirante, qu’on retrouve dans l’essence même des raisons d’être axées sur l’impact sociétal positif de l’ESS, et de manière plus intéressée dans les organisations agiles pour assurer une coordination à l’organisation décentralisée et une motivation pour les employés pour s’investir, expérimenter, être proactifs, et positifs face au changement.

la propension à l’innovation: les valeurs de collaboration et de partenariat de l’ESS appellent ses organisations à être ouvertes sur l’externe, les mettant de fait au défi de rester pertinentes quant à leurs modèles. De leur côté, l’innovation est dans l’ADN des organisations agiles qui souhaitent continuellement se réinventer pour s’adapter à leur environnement changeant.

En conclusion et compte tenu de ces constats, pourrait-on dire que les organisations de l’ESS sont de facto agiles? Si elles ont une bonne prédisposition à l’être, l’ESS ne valorise pas tant la notion de rapidité ou de réactivité et sa culture ne valorise pas de prime abord la notion d’adaptation au changement qui est au cœur de l’agilité. Et de la même manière, bien qu’elles créent une place importante et motivante pour ses membres, les entreprises agiles sont plus à même de se séparer des membres ne pouvant pas répondre à leurs besoins.



Manon Pétermann Afficher plus Collaboratrice scientifique Haute École d’ingénierie et de gestion (HEIG) du canton de Vaud

