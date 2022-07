L’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré vendredi avoir approuvé l’utilisation d’un vaccin contre la variole humaine pour étendre son utilisation contre la propagation de la variole du singe, qui pourrait mériter le niveau d’alerte maximale de l’OMS.

À New York, longue attente pour le vaccin contre la variole du singe

Le vaccin Imvanex, de la société danoise Bavarian Nordic, est approuvé dans l’UE depuis 2013 pour la prévention de la variole. Il a été approuvé contre la variole du singe en raison de la similitude entre ce virus et le virus de la variole.

Le directeur général de l’OMS s’est dit «inquiet» jeudi de l’augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l’ouverture d’une réunion du Comité d’urgence, demandant conseil aux experts. C’est à lui qu’incombe la responsabilité d’éventuellement déclarer l’urgence de santé publique de portée internationale, le plus haut degré d’alerte de l’agence de santé.

La situation s’est aggravée ces dernières semaines avec désormais plus de 15’300 cas recensés dans 71 pays, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires des Etats-Unis (CDC), les plus à jour. Lors d’une première réunion le 23 juin, la majorité des experts avaient recommandé au Dr Tedros de ne pas prononcer l'urgence de santé publique de portée internationale.

Décelée pour la première fois chez l’humain en 1970, la variole du singe est moins dangereuse et contagieuse que sa cousine la variole, éradiquée en 1980. La maladie se traduit d’abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée. Le plus souvent bénigne, elle guérit généralement spontanément après deux à trois semaines.