Saison 2022-23 – L’agence Caecilia déroule le tapis rouge au fleuron des interprètes Au Victoria Hall et au Conservatoire, Maria João Pires, Daniel Baremboim, Gustavo Dudamel et d’autres étoiles gâteront les mélomanes. Rocco Zacheo

Le pianiste Daniil Trifonov donnera un récital au Victoria Hall en octobre prochain. DARIO ACOSTA/DEUTSCHE GRAMMOPHON

Les saisons se suivent et une mélodie douce persiste à Genève, qui rappelle combien la ville et son bassin somme toute modeste jouissent d’une offre musicale digne des grandes capitales européennes. Un coup d’œil à l’affiche dévoilée ces jours-ci par l’agence Caecilia, par exemple, permet de renforcer le constat. Certes, la vénérable entreprise fondée en 1958 a subi comme d’autres acteurs culturels de la place les secousses de la pandémie, les annulations en cascade et les recours aux aides publiques. Mais tout cela appartient aujourd’hui aux mauvais souvenirs. Dans ses bureaux placés au cœur de la cité, le directeur Thomas Jung nous tend le petit catalogue fraîchement sorti de l’imprimante, sourire satisfait et verbe apaisé. «Nous avons à nouveau la chance d’accueillir des artistes dans des salles pleines, la peur est vraiment derrière nous. Et puis cette dernière année, nous avons été confortés par ce public genevois, qui a fait preuve d’un élan, d’une appétence pour la musique qu’on n’a pas observée ailleurs en Suisse.»

Duos inédits à Genève

On plonge alors dans les premières pages de la brochure et d’entrée, les noms retentissants surgissent. Avant la longue série de récitals, un concert symphonique alléchant se profile: celui que donnera l’Orchestre national de l’Opéra de Paris le 22 septembre prochain, avec une «Neuvième» de Mahler attendue. À la tête de la proposition, une figure qu’on ne présente plus, le Vénézuélien Gustavo Dudamel, chef à l’enthousiasme contagieux et maître depuis une année de la maison lyrique française.

D’autres figures incontournables ponctuent l’exercice 2022-23. Relevons le pianiste russe Daniil Trifonov, dont l’intensité des prestations d’une virtuosité folle, frôlent souvent l’état de transe. Pour son retour à Genève, il présentera un programme étonnamment varié, allant de Tchaïkovski à Schumann, de Mozart à Scriabine, en passant par Ravel. Des pianistes encore. Le Genevois d’adoption Nelson Goerner, élégant et profond, sera de la partie, tout comme l’impétueuse Hélène Grimaud et Alexei Volodin. Ce volet instrumental sera enluminé par le légendaire Daniel Baremboim. Notons encore la présence, dans la salle principale, de deux duos inédits sous nos latitudes, qu’on se réjouit de découvrir: le violoniste Renaud Capuçon et la pianiste Maria Joao Pires, d’une part, la violoniste Patricia Kopatchinskaja et le pianiste Fazil Say de l’autre.

Au Conservatoire, le front des formations de chambre est tout aussi alléchant avec notamment les quatuors Talich, et surtout Emerson – «probablement leur dernière tournée, nous glisse Thomas Jung» – ou le David Oistrakh String Quartet.

