Question de Bernard Z., à Genève : «Un ami âgé de 84 ans vit depuis plus de trente-cinq ans dans un petit appartement de 3 pièces avec sa fille à l’AI. Il vient de recevoir une résiliation de bail. J’ai toujours entendu dire qu’au-delà de 75 ans, on ne pouvait pas mettre un locataire à la rue. Vrai ou faux?»

Les règles de protection contre les congés posées par le Code des obligations (CO) ne prévoient malheureusement aucun régime spécifique pour les aînés ou les personnes gravement atteintes dans leur santé de manière durable. Une motion proposant de modifier cela a même été rejetée par le Conseil national récemment.



Néanmoins, selon les circonstances, une résiliation de bail peut être annulée. Mais seulement si elle est contestée auprès de l’autorité de conciliation. Cela doit être fait dans un délai de trente jours, à compter (par prudence) dès le jour où le pli contenant l’avis officiel de congé a été envoyé. Sinon le congé est valable!



Il faut distinguer plusieurs cas. D’abord, tout dépend du motif du congé. Un congé donné parce que le locataire ne paie pas son loyer ou commet une violation de son bail ne sera jamais annulable du seul fait que le destinataire est âgé.



Ensuite, certains types de propriétaires préservent mieux leurs locataires. Dans le parc locatif subventionné par l’État de Genève, par exemple, il existe une pratique selon laquelle le congé n’est plus donné en raison d’un motif particulier (taux d’occupation insuffisant du logement) si l’interessé est âgé de 70 ans au moins. La Ville de Genève, dans son parc locatif social, s’interdit de résilier le bail à un locataire dès qu’il atteint l’âge de la retraite. La plupart des bailleurs font preuve en la matière de réserve. Et les Tribunaux sont peu enclins à valider semblables résiliations.



Précisons encore que le congé, une fois éventuellement validé, doit encore être suivi d’une procédure d’évacuation. Là encore, il n’y a pas de prescription prohibant de prononcer le déguerpissement d’une personne, eu égard à son âge avancé ou à son état de santé.



Toutefois, le juge peut accorder un délai humanitaire permettant un relogement approprié. Il est regrettable, contrairement à ce qui ce pratique en Allemagne, que l’autorité ne puisse pas simplement suspendre l’évacuation d’une personne au vu des caractéristiques personnelles de celle-ci.

