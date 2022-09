Gastronomie anglaise – L’Afternoon tea, une tradition «so chic» Scones, sandwiches au concombre et pâtisseries sont au menu de ce goûter pris le petit doigt en l’air. Cécile Collet

Les trois étages de l’afternoon sont codifiés et se consomment de bas en haut. GETTY IMAGES

«I’ll take afternoon tea (afternoon tea) – If you take it with me (afternoon tea)» La chanson des Kinks est sans conteste celle où le thé de l’après-midi apparaît le plus grand nombre de fois. Malgré cela, cette tradition so british n’est pas très rock’n’roll. Si bien qu’on aurait tendance à prononcer les deux mots avec un petit air pincé, voire aristocratique. C’est sans doute lié aux origines de ce goûter pris entre 16 h et 18 h, que la plupart des palaces proposent à leur sauce sur d’élégants plateaux à trois étages.