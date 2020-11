Guerre sans fin – L’Afghanistan en proie à une vague de violences Alors que les États-Unis accélèrent leur désengagement du pays, les groupes armés intensifient leurs opérations et multiplient les attentats contre les civils. Margaux Benn

Un soldat afghan devant la base de l’armée visée par un attentat à la voiture piégée, qui a fait une trentaine de morts, dimanche dans la province de Ghazni. AFP

Dimanche matin, au moins 30 soldats afghans ont été tués, et presque autant blessés, dans un attentat suicide à la voiture piégée contre une de leurs bases dans la province de Ghazni (est). Presque au même moment, un autre attentat tuait un civil et en blessait 20 autres dans la province de Zabol (sud). Les attaques n’ont pas encore été revendiquées, mais ces deux provinces sont le théâtre d’affrontements intenses entre l’armée afghane et les talibans. Les talibans ont amplifié leurs offensives contre les forces afghanes qui, en retour, répliquent… Chaque partie espérant ainsi renforcer son poids à la table des négociations, alors que des pourparlers ont débuté entre le groupe armé et le gouvernement afghan.