Inde – L’afflux d’infox menace la campagne de vaccination La gigantesque campagne de vaccination indienne contre le Covid-19 est sérieusement menacée par l’afflux de fausses informations sur les réseaux sociaux.

La campagne de vaccination indienne est menacée par l’afflux de fausses informations sur les réseaux sociaux. KEYSTONE/EPA/RAJAT GUPTA 1 / 1

Dans l’immense pays de 1,3 milliard d’habitants, où existe déjà une profonde suspicion à l’égard des programmes de santé du gouvernement, les experts avertissent que ces craintes sont encore exacerbées par l’afflux croissant d’infox.

Ces fausses informations publiées sur les réseau sociaux vont des vidéos trafiquées aux canulars absurdes en passant par les rumeurs les plus farfelues.

Seulement 53% des personnes appelées à se faire vacciner se sont présentées lors des deux premiers jours de la campagne à New Delhi, s’est alarmé le ministre de la Santé de la ville, Satyendar Jain.

«Les gens ont très peur. Nous ne pouvons forcer personne à se faire vacciner, c’est sur la base du volontariat», a déclaré à l’AFP un médecin de l’Etat de l’Haryana (nord), sous couvert de l’anonymat.

Superstars à la rescousse

Le médecin Harsh Vardhan, ministre national de la Santé, a demandé à plusieurs reprises aux autorités locales et nationales de démentir «les rumeurs et les campagnes de désinformation». Et pour le lancement de la campagne de vaccination samedi, il a changé le message de son compte Twitter devenu : «les vaccins fonctionnent : veillez à vous informer, veillez à votre sécurité».

Des superstars de Bollywood, dont Amitabh Bachchan et Priyanka Chopra Jonas, sont montées au créneau en faveur de la vaccination sur les réseaux sociaux.

Comme le reste du monde, l’Inde est confrontée à un déluge de fausses nouvelles depuis le début de la pandémie.

Doutes sur le Covaxin et Covishield

La situation s’est encore aggravée avec de véritables doutes exprimés par le milieu médical à l’égard du Covaxin, l’un des deux vaccins utilisés dans la campagne de vaccination indienne, développé localement et «approuvé en urgence», avant la fin des essais cliniques de Phase 3.

«J’ai lu que quelqu’un était mort après l’inoculation du vaccin. Cela n’a peut-être aucun lien, mais cela fait quand même peur», a admis auprès de l’AFP Sushma Ali, un banquier de 54 ans.

L’autre vaccin de la campagne est le Covishield, une version du vaccin d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford, fabriqué par le Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde.

Flux d’infox

Quelques heures après l’approbation des deux vaccins, un flux de fausses informations s’était répandu au point que le Contrôleur général des médicaments d’Inde avait dû s’exprimer pour démentir, les qualifiant de «bêtises absolues».

Des rumeurs sur des cas de stérilité consécutifs à des vaccinations ont longtemps miné les efforts d’immunisation de l’Inde, y compris contre la polio, la rougeole et la rubéole, se souvient le virologue Gagandeep Kang du Wellcome Trust Research Laboratory, au Tamil Nadu (sud).

Musulmans ciblés

Les communautés musulmanes ont aussi été la cible de fausses informations sur le Covid-19. Des vidéos truquées ont ainsi notamment mis en scène des musulmans léchant des fruits avant de les vendre, ou ne respectant pas le confinement.

La désinformation alimente l’hostilité envers la communauté musulmane, a assuré à l’AFP Niranjan Sahoo, expert en gouvernance et politique publique de l’Observer Research Foundation.

«Nous avons des antécédents de polarisation passant par la désinformation, et ce phénomène va être à l’oeuvre pendant cette campagne de vaccination», prévient-il.

AFPE