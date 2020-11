Décryptage – L’affiche qui proclame dans le vent Sur les panneaux de la ville, Cédric Marendaz annonce depuis cette semaine un spectacle qui aurait dû se créer la suivante. Coup de loupe sur une image qui appelle en vain. Katia Berger

L’affiche théâtrale que vient de réaliser Cédric Marendaz pour Camille Giacobino. CÉDRIC MARENDAZ

Cédric Marendaz, on le connaît comme le loup blanc qu’on verrait bien peupler ses œuvres, régulièrement placardées aux quatre coins de la ville. Plus exactement, on reconnaît sa patte, quoiqu’on ignore souvent le nom de ce communicateur réfractaire aux blablas. Initié au graphisme et à l’illustration au Centre de formation professionnelle des arts appliqués de Genève (CFPAA), l’artiste né en 1966 développe un trait caractéristique qui séduit des institutions telles que le CICR, le Muséum d’histoire naturelle ou le Théâtre du Grütli (ère Polier, de 2012 à 2018), mais aussi diverses associations, dont les Bains des Pâquis ou PTR (Post Tenebras Rock) à l’Usine. Sa ligne volontiers ethnique et sensuelle, qui n’est pas sans rappeler l’univers d’Enki Bilal, s’est mise ici au service de Camille Giacobino, complice de longue date, et du spectacle qu’elle signe dès le jeudi 3 décembre au Théâtre Pitoëff.

Sauf que. Ainsi que l’a annoncé le Conseil d’État lors d’un point presse à nouveau très attendu, mercredi dernier, les salles de spectacle n’ouvriront pas avant la nouvelle année. La pièce que promeut le travail de Marendaz n’aura donc pas lieu dans les conditions prévues. Désormais visible dans l’espace public, son affiche promet un événement invisible depuis les fauteuils. «Je suis triste pour l’équipe, bien sûr, mais ma boucle personnelle est bouclée, je suis content d’interpeller les gens dans la rue», réagit-il.

Entre le décret d’une ordonnance et le processus d’une création, les temporalités se télescopent. Après plusieurs échanges avec la metteuse en scène, Cédric Marendaz a d’abord laissé libre cours à son imaginaire. Ses fantasmes et son instinct ont guidé les versions successives de l’image. «À partir d’une photo de mon buste, j’ai longuement crayonné avant d’ajouter les couleurs à l’ordinateur.» D’ici aux représentations de «Salvaje», le public se délectera d’une émotion en 2D.

Sur le plan de la communication, l’astérisque placé à la suite du titre renvoie à la traduction indiquée en dessous. Artistiquement, la police choisie évoque plutôt une marque de produit à la mode. Mais maculé de sang.

Les fleurettes blanches et petits papillons bleus tranchent avec la férocité de la créature fantastique, mi-homme, mi-bête, qui s’en dégage. Mais à y regarder de plus près, l’hybride ne combine-t-il pas les deux faces, sombre et aimable, d’une nature par essence ambivalente?

Les renseignements fournis ici s’avèrent aussi fallacieux que vains. Réalisée dans l’ignorance des mesures sanitaires prévalant à ces dates, l’affiche annonce un événement qui n’aura pas lieu. Et bascule du coup dans l’art pour l’art.

De cette fente qui s’ouvre en pleine poitrine s’échappe un lierre bourgeonnant. C’est que le monstre tapi dans la forêt lui est relié comme par «les filaments d’un mycélium», explique l’auteur. Dans le monde sauvage, le meilleur fraie bien avec le pire.