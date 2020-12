Musique – L’affiche 2021 du Montreux Jazz Festival dévoilée Conçue par la Française Marylou Faure, l’affiche de la 55e édition montre une femme bercée par la musique. Elle doit porter un «message d’espoir» sur l’avenir de la manifestation.

La Française Marylou Faure a conçu l'affiche du prochain Montreux Jazz Festival. Montreux Jazz Festival

Le Montreux Jazz Festival a dévoilé l’affiche de sa 55e édition, une façon de «porter un message d’espoir» alors que la manifestation reste dans le flou en raison du coronavirus. Conçue par la Française Marylou Faure, l’affiche montre une femme bercée par la musique.

Les formes colorées et géométriques qui l’entourent évoquent les cordes et les courbes d’une contrebasse, l’angle d’un piano à queue. «J’ai voulu retranscrire ce sentiment unique de légèreté et de rêverie que provoque la musique», explique jeudi Marylou Faure, citée dans un communiqué du Montreux Jazz.

L’artiste et illustratrice figurait parmi les finalistes du concours «Silent Shores», lancé en juin dernier par le festival à la suite de son annulation. Son affiche représentait alors une femme couchée de dos, dont les courbes se fondaient dans le paysage des Alpes et la forme d’une contrebasse. C’est ce même personnage que l’on retrouve au centre de l’affiche de la 55e édition.

Marylou Faure n’a pas encore vécu de concerts à Montreux, mais «elle a pu s’imprégner de son patrimoine visuel», poursuit le communiqué. L’artiste parisienne, établie à Londres, dit particulièrement aimer l’affiche de 1984 de Niki de Saint Phalle, l’une de ses sources d’inspiration majeure.

Prévu du 2 au 17 juillet 2021, le Montreux Jazz Festival ne sait pas encore sous quelle forme il pourra se dérouler l’été prochain. Les organisateurs disent explorer plusieurs pistes, constamment adaptées selon l’évolution de la pandémie. Une décision devrait tomber avant la fin de l’hiver.

ATS/NXP