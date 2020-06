«Vendredi on réunit en AG nos 650 actionnaires - et tout se fera sur la blockchain, une première», lance au détour de la conversation, le fondateur de Mt Pelerin, cette PME «fintech» qui conseille les sociétés sur la mise en place de levées de fonds via l'émission d'actions digitales - des «tokens» - et qui était à l'origine spécialisée dans la mise au point de solutions de paiements alternatives. Et alors? Explications.

Les parts dans la société sont des «token», en clair des actions digitales enregistrées sur ces systèmes de certification informatique décentralisés appelés «blockchain». Le contrôle de l'accès à l'assemblée générale - réservée aux seuls porteurs d'actions - ou le vote de chaque participant en fonction du nombre de titre qu'il détient se fera ainsi de manière automatique, en contrôlant les «tokens» constituant leur portefeuille électronique. Plus besoin de louer une salle de conférences… ou un Palais des Congrès.

«L'objectif est d'aller plus loin est de mettre en place un véritable cockpit de pilotage de l'entreprise informatisé - qu'il s'agisse de la distribution des dividendes, de l'émission de nouvelles actions ou de rachat de ces dernières», décrit Arnaud Salomon. Ce dernier espère pouvoir vendre sa technologie à d'autres sociétés après l'avoir testée. «Imaginez, quand vous distribuez des actions à un employé, chacun des titres reçus intégrera, par exemple, automatiquement les conditions d'octroi de ces titres et les limitations dans leur cession», poursuit ce pionnier des technologies «blockchain» à Genève. Son seul réel concurrent en la matière - mais qui a fait un choix technologique différent - est une filiale de Swisscom.

P.-A.SA.