Espionnage international – «L’affaire Pegasus est inacceptable» Ursula von der Leyen a vivement critiqué les révélations sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus élaboré par l’entreprise israélienne NSO Group. Plusieurs journalistes, politiques, militants et chefs d’entreprises auraient été épiés sur leur smartphone grâce à ce programme.

Selon une enquête publiée par 17 médias, le logiciel aurait permis d’espionner les numéros d’environ 900 personnes. KEYSTONE/Christian Beutler

L’affaire Pegasus d’espionnage de militants, journalistes et opposants du monde entier impliquant une entreprise israélienne a fait réagir lundi la présidente de la Commission européenne. Pour Reporters sans frontières, ces technologies de la surveillance sont «immondes», indique lundi l’organisation.

L’affaire est «complètement inacceptable» si elle est avérée, a affirmé Ursula von der Leyen. «Cela doit être vérifié», mais si c’est vrai «c’est complètement inacceptable», a-t-elle déclaré. «La liberté de la presse est une valeur centrale de l’Union européenne», a-t-elle ajouté.

Atteinte à la liberté de la presse

Reporters sans frontières (RSF) exprime son dégoût. L’association envisage de poursuivre «les responsables de cette surveillance massive». «Les révélations sur l’utilisation du logiciel Pegasus inspirent le dégoût et un sentiment de révolte vu l’ampleur de la surveillance et le ciblage des journalistes», déclare le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre, «Pegasus est un outil répugnant et sordide, inventé par des mercenaires du numérique et prisé par les «prédateurs de la liberté de la presse pour organiser la répression des journalistes».

Mort suspecte d’un journaliste

Selon une enquête publiée dimanche par un consortium de dix-sept médias internationaux, le logiciel Pegasus, élaboré par l’entreprise israélienne NSO Group, aurait permis d’espionner les numéros d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d’entreprise.

Sur cette liste figure le numéro du journaliste mexicain Cecilio Pineda Birto, abattu quelques semaines après son apparition sur ce document, ainsi que ceux de correspondants étrangers de plusieurs médias dont le Wall Street Journal, CNN, France 24, Mediapart, El Pais ou l’AFP.

Le logiciel espion Pegasus, introduit dans un smartphone, permet d’en récupérer les messages, photos, contacts et même d’écouter les appels de son propriétaire. NSO, régulièrement accusé de faire le jeu de régimes autoritaires, assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes.

50’000 numéros

Le travail mené par les 17 médias, dont les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian et américain The Washington Post, se fonde sur une liste obtenue par le réseau basé en France Forbidden Stories et l’ONG Amnesty International. Elle compte, selon eux, 50’000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle.

L’analyse menée par le consortium a localisé de nombreux numéros au Maroc, en Arabie saoudite ou au Mexique.

ATS

