Dopage au Tour de France 1998 – L’affaire Festina comme piqûre de rappel d’un passé pas si éloigné Le scandale de dopage, qui avait provoqué l’exclusion de l’équipe française sur le Tour de France 1998, a amené une prise de conscience et a resserré l’étau autour des tricheurs. Sans toutefois écarter tout risque de récidive. Simon Meier - Corrèze

Le samedi 18 juillet 1998, en Corrèze, la formation Festina de la star française Richard Virenque (premier plan) est exclue du Tour de France pour dopage. Plusieurs Suisses, dont le Vaudois Laurent Dufaux (à droite) font partie de l’effectif. AFP

Le yucca en plastique a meilleure mine que le ficus vivant. Il faut dire qu’il n’y a pas beaucoup de lumière dans l’arrière-salle du Domino. Un troquet de Corrèze comme il y en a des milliers en France, avec son charme désuet en dépit du rond-point qui n’existait pas. Bacs à tagètes sur la terrasse, plafond en contreplaqué, devanture circonstanciée: «Bar Tabac Snacking Loto Jeux Presse». Juste à droite après le zinc, séparé par un rideau jaune et blanc, un espace équivalent à trois cagibis. C’est là, entre un tas de cartons et un minibar à mojitos, que s’est jouée voici un quart de siècle l’une des scènes les plus fameuses et déchirantes de l’histoire du Tour de France.