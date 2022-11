Une recette de saison – L’affaire du vacherin au four C’est la saison du vacherin Mont-d’Or. Entre une fondue et une raclette, une recette de fromage chaud pour les amateurs. Olivier Bot



Le vacherin suisse a perdu de sa superbe. Allons voir du côté franc-comtois. Tages Anzeiger.

Un beau jour – ou était-ce une nuit? – près d’un vacherin, un Suisse s’était endormi. Pour toujours. Le Suisse avait succombé à une salmonellose. Du coup, les Autorités de la Confédération, où la fixette hygiéniste tient lieu de ciment national, déclarèrent hors-la-loi les Mont-d’Or au lait cru sur le territoire. Voilà pourquoi les vacherins vaudois, naguère quasi-identiques à leurs voisins francs-comtois, sont désormais thermisés (le stade au-dessous de la pasteurisation). Les Français, quant à eux, restent fabriqués à base de lait cru. D’un côté de la frontière, ça coule et ça embaume. De l’autre, ça plâtre et ça sent que pouic. Trop triste.