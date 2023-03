La commission d’enquête sur l’affaire de Mancy a rendu ses travaux. Après l’avalanche de rapports sur ce foyer chargé d’enfants gravement handicapés, on pensait apprendre qui savait quoi et quand, bref, quels étaient les torts des employés, des directions de foyer, de l’Office médico-pédagogique, des secrétaires généraux du Département de l’instruction publique (DIP) et de sa patronne.



À tort, selon nous. La commission n’a pas voulu pondérer les responsabilités des uns et des autres. Un agenda assez évocateur des interventions, montré durant la conférence de presse, ne figure d’ailleurs pas au rapport et plusieurs de ses points soulèvent des interrogations.