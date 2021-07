People – Laeticia Hallyday, les nouvelles clés du bonheur Depuis près d’un an, la veuve du «Taulier» vit son amour avec le réalisateur Jalil Lespert, tout en préservant la mémoire de Johnny. Elle a repris la main sur ses détracteurs et se donne le droit de réinventer sa vie. Mariage en vue? Anne-Catherine Renaud

Si Laetitia vit un nouvel amour, elle n’en oublie pourtant pas sa famille et son ancien amour, Johnny. Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Le mariage est-il au bout de l’été pour Laeticia Hallyday? Les rumeurs vont bon train depuis ce printemps, quand, obligé de quitter le sol américain et leur nouveau nid d’amour à 6,3 millions de francs à Los Angeles – des histoires de péremption de visa touristique –, le play-boy réalisateur Jalil Lespert, 45 ans, aurait sauté le pas et demandé la main de celle qui fait battre son cœur depuis octobre 2020. Juste avant son retour à Paris, c’était sous le soleil exactement, un moment suspendu dans le temps, sur la plage de Santa Monica, le 11 avril dernier. Selon le magazine «Voici», les filles adoptives du «Taulier», Jade, 16 ans, et Joy, 12 ans, présentes lors du genou à terre, auraient même donné leur aval, alors que les réseaux sociaux avaient auparavant fait état de tensions entre l’aînée et son peut-être futur beau-père. En revanche, rien n’a filtré, jusqu’à maintenant, sur la réaction de «Laeti»…