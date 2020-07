Héritage Hallyday – Laeticia annonce un «accord définitif» avec Laura Vendredi, la veuve de Johnny Hallyday a révélé qu’un accord avait été trouvé avec la fille du chanteur.

Laeticia Hallyday, veuve de Johnny, a annoncé vendredi avoir trouvé un «accord définitif» avec Laura Smet, la fille du chanteur. Les deux femmes étaient engagées dans une bataille judiciaire au long cours autour de l’héritage de la star décédée fin 2017.

«Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille. Un accord définitif a ainsi été trouvé avec Laura Smet, qui a saisi la main tendue par Laeticia Hallyday», a indiqué dans un communiqué Me Gilles Gauer, avocat de Mme Hallyday.

Aucun détail sur l’accord n’est précisé dans ce communiqué. Contacté par l’AFP, Me Gauer s’est refusé à donner davantage de détails sur le contenu de cet accord.

Reprendre le dialogue

L’accord ne concerne pas David Hallyday, l’aîné du chanteur. «Il faut un peu de temps pour reprendre le dialogue et se faire confiance, et pour trouver aussi des solutions techniquement pas toujours simples. C’est l’objectif que l’on poursuit et que l’on espère. Je pense que nous allons élargir cet accord dans des délais rapprochés», a souligné Me Gauer à l’AFP.

«C’est un moment essentiel. Laeticia nous avait demandé d’atteindre un certain nombre de buts, dont le premier était de trouver un accord qui permette de construire l’avenir pour recréer la paix au sein de la famille, un accord sur le devenir de l’œuvre de Johnny, et protecteur particulièrement à l’égard de Jade et Joy», ses filles, a-t-il ajouté.

Voilà plus de deux ans que David Hallyday et Laura Smet ont engagé une bataille judiciaire contre la veuve de leur père, pour obtenir leur part d’héritage dont ils estiment avoir été privés par le testament de la rockstar. Dans un testament rédigé aux États-Unis en 2014, il avait légué l’ensemble de sa fortune à sa veuve et à leurs deux filles, Jade et Joy, sans rien laisser à ses aînés.

( ATS/NXP )