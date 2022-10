Saga judiciaire à Genève – L’Aéroport perd encore en justice face à son lanceur d’alerte L’ex-employé demandait l’ouverture d’une enquête interne. Cointrin devra s’y plier. Chloé Dethurens

L’aéroport de Cointrin a perdu une nouvelle fois en justice contre l’un de ses ex-employés. PIERRE ALBOUY

La saga judiciaire autour d’un lanceur d’alerte, ex-employé de l’Aéroport de Genève, continue. Cointrin a perdu une nouvelle fois en justice contre cet ancien collaborateur, qui réclame l’ouverture d’une enquête sur la façon dont il a été traité après avoir dénoncé un scandale de corruption. Celui-ci avait éclaté, trois ans plus tard, et mené à l’arrestation du chef de la sûreté et de son adjoint. Une procédure en cours.