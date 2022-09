Établissement public autonome – «L’Aéroport paye les humeurs de Serge Dal Busco» Le salaire que touche l’ex-présidente de l’Aéroport alors qu’elle n’y siège plus est versé par l’établissement autonome. C’est pourtant le Conseil d’État qui est à l’origine de cette gabegie. Rachad Armanios

Corine Moinat Vité, ancienne présidente du conseil d’administration de Genève Aéroport. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

L’ingérence du Conseil d’État dans les ressources humaines de l’Aéroport coûte cher à l’établissement public autonome. En effet, c’est bien l’Aéroport qui doit payer en double le salaire de sa présidence. À savoir celui de l’ancienne présidente Corine Moinat Vité, qui n’y siège plus, et celui de son successeur, Pierre Bernheim. Et non l’État, alors que le Conseil d’État est à l’origine de cette gabegie.