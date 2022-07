Genève – L’aéroport paralysé à cause d’une double alerte au colis suspect Mercredi vers 17 h, un périmètre d’ampleur a été bouclé durant plus d’une heure: l’esplanade devant le bâtiment principal ainsi que le secteur des départs ont été fermés. Les opérations ont pris fin vers 18 h 15 mais les passagers doivent s’attendre à des retards. Aurélie Toninato

L’esplanade ainsi que le niveau des départs ont été bouclés. DR

Vendredi, puis mardi, des bagages abandonnés ont entraîné la fermeture de certains secteurs de l’aéroport et l’intervention du groupe de déminage de la police à plusieurs reprises. Ce mercredi en fin d’après-midi, rebelote, mais l’ampleur du périmètre bouclé est plus inédite: l’esplanade entière devant le bâtiment principal de l’aéroport, ainsi que le niveau des départs ont été fermés durant plus d’une heure. «Un premier colis suspect – une valise – a été signalé à 16 h du côté des départs vers Eaysjet, puis un deuxième vers 16 h 30, également au niveau des départs, du côté des guichets d’enregistrement, rapporte Alexandre Brahier, porte-parole de la police genevoise. La proximité de ces deux colis et leur localisation sur un même niveau ont entraîné la fermeture d’un large périmètre.»

Toutes les portes d’entrée étaient donc closes durant plus d’une heure. «En trois ans, c’est la première fois que je vois ça», témoigne Ignace Jeannerat, chef de la communication de l’aéroport de Genève. De quoi laisser en rade des centaines de passagers, qui ont été déroutés vers la sortie de la gare, en attendant les levées de doute.

Vers 17 h 45, les démineurs du groupe «Neutralisation, enlèvement, détection d’engins explosifs», le Nedex, ont pu établir que le premier colis ne représentait pas de menace, indique Alexandre Brahier. Vers 18 h 15, le service communication de l’aéroport informe que l’intervention est terminée et annonce la reprise des activités, notamment des enregistrements.

Mais il faut s’attendre à des retards importants. Sachant qu’en cette période l’aéroport accueille près de 2000 passagers par heure, les deux alertes vont engendrer des retards importants. «Il faut s’attendre à une congestion durant une partie de la soirée», prévient Ignace Jeannerat. Et d’encourager les voyageurs qui partent ce soir à venir en avance.

En plus des démineurs, une telle opération mobilise plusieurs patrouilles de police ainsi que le Service d’incendie et de secours (SIS). Le chef de la communication de Cointrin appelle les passagers à faire preuve de plus de vigilance: «Il faut garder un œil sur ses bagages. Pour un passager, une valise abandonnée, c’est un moment de distraction; pour les responsables de la sécurité, c’est un risque potentiel.»

