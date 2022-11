Transition énergétique à Genève – L’Aéroport fait un pas de plus vers le solaire Avec l’installation de 3772 panneaux photovoltaïques, 10% de la consommation d’électricité de Cointrin sera autoproduite. Emilien Ghidoni

Les panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit de la nouvelle Aile Est, qui accueille des vols long-courriers. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les Services industriels genevois (SIG) et la direction de l’aéroport ne sont pas peu fiers. Ce mercredi, sur le toit de Genève Cointrin, ils ont inauguré la troisième plus grande toiture solaire du canton: 3772 panneaux photovoltaïques ont été récemment installés sur la nouvelle Aile Est de l’aéroport. Ils couvrent une surface de 6700 mètres carrés et produiront 1,5 gigawatt d’électricité par année.