Transport aérien – L’aéroport de Zurich redécolle en douceur L’aéroport de Zurich a de nouveau accueilli plus de 200’000 passagers au cours du mois de juin. Toutefois la fréquentation reste inférieure de plus de 90% sur un an.

L’aéroport de Zurich, victime de la pandémie, reprend vie. KEYSTONE

Quelque 201’692 personnes ont transité par le principal aéroport helvétique, précise la société d’exploitation Flughafen Zürich dans son relevé mensuel diffusé lundi soir. Par rapport à juin 2019, la chute est de 93,0%. La part de passagers avec un vol de connexion a été de 18,7%, en baisse de 10,2 points de pourcentage (pp) sur un an.

En termes de mouvements d’avions, la baisse sur un an a été de 79,6% à 5048 décollages et atterrissages. Le nombre moyen de passagers par vol a été de 94,1, soit près d’un tiers (-29,9%) de moins qu’un an plus tôt, alors que le taux d’occupation moyen a plongé de 24,2 pp à 57,3%.

L’aéroport a traité pendant le mois sous revue plus de 19,9 tonnes de fret, soit un recul de 45,7%. En revanche, le nombre de vols exclusivement destinés au transport de marchandise est passé à 330, contre 297 en juin 2019.

«Le début des vacances d’été dans la zone de desserte de l’aéroport a de nouveau entraîné une augmentation du nombre de passagers cette année, bien qu’à un niveau comparativement faible», indique le communiqué. Chaque jour, plus de 25’000 passagers devraient partir, arriver ou changer d’avion dans la plus grande escale du pays.

( ATS )