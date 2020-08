Trafic aérien – L’aéroport de Genève reprend progressivement vie Quasi sans activité pendant trois mois à cause de la pandémie de Covid-19, l’aéroport international tire un bilan plutôt encourageant un mois après la reprise.

L'aéroport international de Genève fte ses 100 ans en 2020 (archives). keystone-sda.ch

Avec la réouverture des frontières le 15 juin, les passagers sont de retour à l’aéroport de Genève, et le bilan est encourageant, annonce mardi la plateforme aéroportuaire dans sa newsletter d'août.

La fréquentation est cependant encore loin d'un retour à la normale. Le dimanche 19 juillet, Genève Aéroport a ainsi accueilli 16'230 voyageurs, soit un peu moins de 30% du trafic enregistré durant la même période de 2019.

Lorsque les pays se sont fermés sur eux-mêmes, pour des raisons sanitaires, entre mars et juin, l'activité de l'aéroport genevois s'est retrouvé presque à l'arrêt. Durant cette période, on comptait seulement entre six et huit vols commerciaux par jour.

ATS/NXP