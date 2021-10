Construction à Cointrin – L’aéroport cherche 1000 personnes pour tester sa nouvelle aile Le bâtiment est sera inauguré en décembre. La direction doit s’assurer qu’il est opérationnel. Chloé Dethurens

La nouvelle aile de l’Aéroport de Genève sera inaugurée le 14 décembre. DR

Plus de 500 mètres de long, un squelette d’acier et beaucoup de verre. Après cinq ans de travaux, l’aile est de l’aéroport de Genève, qui remplace l’ancien pavillon destiné aux gros-porteurs, est sortie de terre. Mais avant sa mise en route en décembre prochain, la régie autonome doit s’assurer que tout fonctionne. Elle recherche 1000 personnes pour effectuer un test géant, sur deux journées.

Ces «tests d’expérience passager», appelés tests ORAT (Operational Readiness Airport) visent à vérifier que toutes les entités aéroportuaires qui s’activeront sur le site (assistance au sol, check-in, etc.) seront opérationnelles le jour J, soit le 14 décembre. Les tests se dérouleront les 11 novembre et 2 décembre prochains, pendant toute une journée. Les participants devront «jouer» les passagers et simuler l’embarquement à bord d’un avion. Il faut donc s’attendre à devoir déambuler sur plusieurs kilomètres et sortir son boarding pass à plusieurs reprises.

Retard

L’inauguration de l’aile est a pris du retard à la suite de la pandémie, puisqu’elle était censée avoir lieu en décembre 2020. Devisée à 620 millions de francs financés uniquement par l’Aéroport, cette extension comportera six portes d’embarquement et pourra accueillir douze avions, spécifiquement des vols long-courriers.

Après plus d’une année de ralentissement du trafic aérien, le calendrier est plutôt bien choisi: rappelons que les liaisons vers New York vont reprendre prochainement, les États-Unis ayant décidé de rouvrir leurs frontières aux personnes vaccinées dès novembre: United Airlines rétablit ses quatre vols hebdomadaires dès le 1er novembre. Swiss fera de même pour l’aéroport JFK, dès le 14 décembre, jour de l’inauguration. Le trafic ne reviendra pas pour autant à la normale avant 2023 ou 2024, annonçait André Schneider, directeur de Genève Aéroport, dans les pages du «Nouvelliste» récemment.

Pour prendre part à ces tests bénévoles, il faudra présenter un pass sanitaire et une carte d’identité. Les enfants peuvent participer, accompagnés d’un adulte. Les volontaires peuvent s’inscrire sur https://gv4.ch/news-orat.

