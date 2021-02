Ski alpin – «L’adrénaline des grands événements m’aide et me motive!» Corinne Suter est devenue championne du monde de descente, 32 ans après Maria Walliser. Elle a décroché sa deuxième médaille à Cortina d’Ampezzo, la quatrième au total. Interview. Sylvain Bolt

Après l’or de Lara Gut-Behrami, Corinne Suter est la reine mondiale de la descente. AFP

Lara Gut-Behrami a dit après son super-G que l’or mondial ne changerait pas sa vie. C’est également votre sentiment?

Une médaille d’or ne change effectivement pas une vie dans le sens où je reste la même personne. On sait aussi tous les sacrifices qu’il faut faire et tout le travail que cela implique pour décrocher une médaille d’or. Il faut garder les pieds sur terre. Mais bien évidemment que c’est gratifiant de décrocher l’or quand on s’investit autant.

Qu’est-ce que ce titre signifie pour vous?

Depuis toute gamine, j’ai toujours rêvé d’un tel jour. À la base, la simple idée de pouvoir m’aligner au départ de Mondiaux était déjà quelque chose de fou. Et là je me retrouve avec cette médaille autour du cou, c’est incroyable. Si quelqu’un m’avait dit que j’allais vivre ce jour, je croyais que je ne l’aurais pas cru. Je lui aurais ri au nez.

«C’est incroyable d’être tout au sommet. Et pour une fois pas deuxième ou troisième. Ce sont de magnifiques émotions.» Corinne Suter

Sportivement, c’est le moment le plus fort de votre carrière?

Dans ma carrière, oui, c’est le plus beau jour. C’est incroyable d’être tout au sommet. Et pour une fois pas deuxième ou troisième. Ce sont de magnifiques émotions.

Vous êtes la femme des grands rendez-vous, après vos deux médailles d’Åre en 2019. Quelle est votre recette?

Je crois vraiment que l’adrénaline des grands événements m’aide et me motive! Ce matin, je me sentais vraiment bien, pleine d’énergie. C’est toujours bon signe. Je savais que j’avais bossé fort tout l’été, que j’avais fait tout ce que je pouvais pour arriver prête ce jour-J. J’ai eu le sentiment que je pouvais gagner.

Vous revenez en forme au moment après des résultats assez poussifs. Qu’est-ce qui a changé?

Je crois que je voulais trop bien faire. ça m’a coûté des fautes sur des passages clés.